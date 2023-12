CD GALLIPOLI – La nota: “Trasferimenti in uscita e risoluzioni solo per volontà dei calciatori”

Nota dell’Asd Città di Gallipoli sul mercato e sulle recenti uscite dall’organico giallorosso.

“In merito ai trasferimenti in uscita e alle risoluzioni contrattuali avvenute nell’ultimo periodo, ASD Città di Gallipoli comunica che tutti i calciatori ceduti in questa finestra di mercato invernale sono partiti per loro volontà personale e non, dunque, per scelta tecnica dell’allenatore o decisione societaria. In particolare, in seguito al “passo indietro” (condizionato da motivazioni strettamente personali) dell’allenatore Alessandro Carrozza, del preparatore dei portieri Marco Carrozza e del preparatore atletico Giovanni Suez, i giocatori Simone Passaseo, Michele Quarta, Iván De Nova, Giuseppe Sansò, Andrea Caputo e Marco Iurato hanno richiesto espressamente al presidente Vincenzo Carrozza di non voler più proseguire la loro avventura in maglia giallorossa e, malgrado tutto, sono stati accontentati.

La società inoltre, attraverso un mercato oculato ed uno sforzo economico considerevole, è stata capace di rimpiazzare tali profili con dei giocatori di categoria, che verranno ufficializzati nelle prossime ore”.