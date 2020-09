LECCE – Ufficiale lo staff medico-sanitario per la stagione 2020/21

Sembra tramontata l’ipotesi – qualche giorno fa più vicina – del ritorno nei ranghi dell’ex medico sociale del Lecce, dottor Peppino Palaia. Poco fa, la società di via Costadura, ha comuicato lo staff medico-sanitario che sarà accanto, quotidianamente, a mister Corini e ai suoi collaboratori (Salvatore Lanna, come suo vice; Stefano Olivieri, come collaboratore tecnico; Salvatore Sciuto, come preparatore atletico; Giovanni De Luca, come preparatore atletico e responsbile del recupero degli infortunati; Luigi Sassanelli, come preparatore dei portieri; Matteo Camoni, come match analyst; Vincenzo Leonardi, come osservatore).

I medici sociali sono i riconfermati dottori Giuseppe Congedo, Antonio Tondo e Francesco Marti, tutti e tre coordinati, nelle scorse stagioni, dal dottore Palaia, in quanto responsabile sanitario (figura, al momento, non prevista dall’organigramma 2020/21). Confermati anche Mirko Spedicato, nutrizionista; Graziano Fiorita, massofisioterapista-osteopata; Francesco Soda, massofisioterapista; Marco Camassa, fisioterapista; ad essi si aggiunge Stefano Carrisi come osteopata; infine, confermati, come responsabile magazziniere e abbigliamento, Giovanni Fasano e, come magazziniere, Pasquale Quarta.