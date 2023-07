LECCE – Ufficiale Smajlovic, difensore centrale svedese

Zinedine Smajlovic è un nuovo tesserato del Lecce. Il club di via Costadura ne ha comunicato l’ingaggio pochi minuti fa. Smajlovic nasce nel dicembre 2003 a Stoccolma da famiglia di origini bosniache. Possiede, quindi, doppia nazionalità. Alto 191 cm, di ruolo difensore centrale, esordisce nelle giovanili dello Stocksund nel gennaio 2020 per poi passare all’IK Frej e all’IF Bromma, entrambe formazioni under 19. Nel gennaio 2023 viene tesserato dal Taby FK, squadra militante nella terza serie professionistica svedese, con la quale ha giocato sino a un mese fa, collezionando 13 presenze e segnando anche cinque reti.

Smajlovic ha firmato un contratto di tre anni con opzione per altri due. Si tratta del sesto rinforzo ufficiale dopo l’automatico ingaggio di Youssef Maleh, quello di Pontus Almqvist, i rientri di Marin Pongracic e di Lorenzo Venuti, l’arrivo di Hamza Rafia.