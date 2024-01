LECCE – Ufficiale, in uscita anche Salomaa

Dopo la cessione in prestito di Alessandro Borgo al Nardò, arriva la seconda operazione di mercato in uscita per il Lecce nella sessione invernale. È stato ceduto al Lecco, in Serie B, Henri Salomaa. La formula è quella del trasferimento a titolo temporaneo sino a fine stagione con opzione per il club lombardo e controopzione per quello salentino.

Ingaggiato nel luglio del 2021 dall’Hjk Helsinki, Salomaa fu autore di una buona stagione nel campionato Primavera (quattro gol e tre assist in 33 partite), ripetendosi, poi, nella trionfante annata scorsa, coincisa con lo Scudetto, al quale contribuì con cinque gol e sette assist in 32 partite.

Mai nel giro della prima squadra vera e propria, quest’anno è stato impiegato col contagocce (essendo anche un 2003) da Federico Coppitelli che l’ha schierato in campo solamente in tre partite, giocate tutte da titolare ma senza lasciare il segno.

A Lecco, Salomaa ritroverà il suo compagno di Primavera Mats Lemmens che, lentamente, si sta ritagliando dei discreti spazi in prima squadra. Sempre nel Lecco milita l’ex capitano giallorosso, Checco Lepore, a 38 anni ancora grande protaginista in Serie B.