LECCE – Ufficiale, la gara col Vicenza è rinviata a data da destinarsi

Non si giocherà Lecce-Vicenza, prevista per le ore 20.30 di questa sera. La Asl Lecce, con una comunicazione ufficiale, ha disposto “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come ‘contatti stretti di caso Covid positivo’, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021″, divieto prolungato a tutto il 22 dicembre.

La partita, quindi, sarà riprogrammata in data successiva. Il provvedimento arriva a meno di due ore dal fischio d’inizio dell’incontro, con tutte le problematiche annesse e connesse all’esiguo termine con quale è stato comunicato, sia agli addetti ai lavori, sia agli spettatori che avrebbero occupato gli spalti del Via del Mare.

Nel gruppo Lecce, dagli esami di ieri, il cui esito è arrivato questa mattina, erano emersi due contatti positivi al Covid.

(foto Coribello/SalentoSport)