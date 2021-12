VOLLEY A3/m – Casarano soffre più del dovuto ma centra l’obiettivo: steso anche il Marigliano

Leo Shoes Volley Casarano soffre più del dovuto ma porta a casa i tre punti contro un orgoglioso Marigliano che ha venduto cara la pelle.

Tutti e quattro i set disputati sono stati equilibrati e giocati punto a punto: solo nel finale di tre parziali (sui quattro disputati) i ragazzi di mister Fabrizio Licchelli hanno avuto la meglio su un coriaceo Marigliano che ha dovuto alla fine abbandonare il sogno di incamerare qualche punticino in Salento.

L’avvio del match ha lasciato presagire in casa Leo Shoes che fosse potuta essere una giornata di campionato facilmente gestibile ma in pochi minuti i campani sono rientrati in gara e hanno iniziato a battagliare punto su punto: è stato l’ace di Petras a far si che i padroni di casa si portassero in vantaggio (25-23).

Secondo parziale che scorre sulla falsariga del primo: i rossoazzurri provano a scappare via ma un Marigliano volitivo e concentrato recuperare lo svantaggio e addirittura mette il naso davanti pareggiando i conti (23-25).

Nel set successivo l’equilibrio prosegue e un break decisivo sul finale consente alla Leo Shoes di riportarsi avanti grazie agli attacchi vincenti degli uomini di posto quattro Petras e Baldari.

Nemmeno il nuovo vantaggio di Torsello e soci scompone i campani che provano in tutti i modi a rimanere in partita e ci riescono facendo soffrire gli avversari fino all’epilogo del match che sorride ad una Leo Shoes (25-22) che incamera i tre punti ma deve fare un grande mea culpa sulla prestazione e sull’atteggiamento avuto in campo.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-CON.CREA MARIGLIANO 3-1

(25-23, 23-25, 25-23, 25-22)

CASARANO: Ciardo 1, Baldari 21, Peluso 6, Paoletti 19, Petras 24, Meleddu 4, Urso (L), Pierri (L), Ribecca 0, Scaffidi 0, De Micheli 0. N.E. Stefano, Torsello. All. Licchelli.

MARIGLIANO: Cantarella 2, Hukel 14, Ciollaro 13, Bongiorno 19, Mille 8, Rumiano 7, Barone (L), Bianco 0, Conforti (L), Esposito 1. N.E. Citro, Mautone. All. Cirillo.

ARBITRI: Talento, Vecchione.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 12): Modica-Aversa 3-2, Sabaudia-Aci Castello 0-3, Lecce-Galatina 3-0, Massa Lubrense-Tuscania 1-3, Casarano-Marigliano 3-1, Marcianise-Palmi 1-3. Riposa Ottaviano.

CLASSIFICA: Aurispa Lecce 27 – Tuscania e Aversa 24 – Casarano 23 – Palmi 22 – Aci Castello 21 – Modica 19 – Massa Lubrense e Sabaudia 14 – Ottaviano 13 – Marcianise 10 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (26 dic.): Galatina-Casarano, Tuscania-Sabaudia, Aversa-Ottaviano, Palmi-Massa Lubrense, Aci Castello-Modica, Marigliano-Marcianise. Riposa Aurispa Libellula Lecce.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)