LECCE – Ufficiale Camarda in giallorosso. Bleve saluta definitivamente il gruppo

Due movimenti ufficiali di mercato, uno in uscita, uno in entrata, nelle scorse ore per il Lecce.

Ceduto a titolo definitivo Marco Bleve alla Carrarese. Il Lecce si riserva una percentuale, non comunicata, sulla futura rivendita. Bleve, salentino doc e cresciuto nelle giovanili del Lecce, è stato autore di due buone annate a Carrara con Antonio Calabro allenatore. Le ristrette prospettive di impiego a Lecce, evidentemente, hanno convinto il portiere di San Cesario a sposare appieno la causa del club toscano che punta a consolidarsi in Serie B.

Col Lecce, il classe ’95 ha esordito in Lega Pro nel 2013/14, poi in Serie B nel 2018/19 sfiorando anche l’esordio in Serie A. Per Bleve esperienze anche col Martina, col Catanzaro e la Ternana. Ha contribuito con cinque presenze alla vittoria del campionato cadetto nel 2021/22 con Baroni.

Ufficiale, poi, l’ingaggio di Francesco Camarda che arriva dal Milan a titolo temporaneo con opzione per il Lecce e contropzione per il club rossonero.