LECCE – La lista dei convocati (in due gruppi) per il raduno

L’Us Lecce ha diffuso la lista dei convocati per il raduno in sede. Il gruppo è stato diviso in due, il primo dei quali si radunerà a Lecce venerdì prossimo 11 luglio. Le visite mediche si svolgeranno presso il Centro Biolab di Cutrofiano, mentre la parte atletica sul campo dell’Acaya.

Dal 21 luglio in poi, l’attività proseguirà presso il ritiro di Bressanone dove, dal giorno successivo, si terrà il primo allenamento.

I tre calciatori attualmente infortunati, Gaby Jean, Youssef Maleh e Filip Marchwinski, proseguiranno nel percorso individuale di recupero dai rispettivi infortuni in diversi centri specializzati.

Nel gruppo 1 sono stati convocati:

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja, Penev

Difensori: Baschirotto, Gaspar, Pehlivanov, Tiago Gabriel, Addo, Gallo, Kouassi, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Kovac, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Morente, N’Dri, Pierotti, Burnete, Camarda, Esposito, Krstovic

Del gruppo 2 fanno parte:

Portieri: Borbei

Difensori: Esposito, Guilbert, Ubani

Centrocampisti: Faticanti, McJannet, Winkelmann, Yilmaz

Attaccanti: Delle Monache, Oudin, V. Persson, Rodriguez