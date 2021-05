LECCE – Ufficiale, Baroni siederà alla panchina giallorossa: i dettagli

Pochissimi istanti fa è arrivata l’ufficialità. Marco Baroni è il nuovo allenatore del Lecce.

Il club di via Costadura informa che il tecnico fiorentino, classe 1957, ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per il rinnovo sino alla stagione 2022-23. Il suo vice sarà Fabrizio Del Rosso; i preparatori atletici: Giovanni De Luca (riconfermato), Federico Di Dio e Andrea Petruolo; il preparatore dei portieri: Luigi Sassanelli (riconfermato).

Baroni, due anni in maglia giallorossa da calciatore (1987-88 e 1988-89), ha esordito come allenatore sulla panchina della Rondinella, guidando, poi, Montevarchi, Carrarese, Sudtirol, Ancona, Primavera del Siena (finale Scudetto), prima squadra del Siena, Cremonese, Primavera della Juventus (vincitore del Viareggio e della Coppa Italia Primavera), Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Benevento (promosso in A, poi esonerato), Frosinone, Cremonese e, nell’ultima stagione, la Reggina, salvando il club calabrese con un ottimo girone di ritorno, sfiorando anche i playoff.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)