LECCE – Tutti presenti all’appello. Baschirotto: “Settore ospiti subito esaurito? Da pelle d’oca”

Il Lecce prosegue al ritmo di una seduta quotidiana di allenamento in vista della prova di Frosinone in programma domenica alle 15.

Tutti presenti all’appello, tranne Federico Brancolini, infortunato lungo degente. Rientrano anche Pongracic, al centro della difesa, e Dorgu, che si giocherà il posto di esterno difensivo sinistro con Gallo.

Domani la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per Frosinone.

Intanto, ad Antenna Sud, Federico Baschirotto ha parlato della partita di domenica e del campionato sin qui giocato dal Lecce: “Gol subiti? Non sta succedendo nulla, ma, rispetto all’anno scorso, quest’anno cerchiamo di fare un calcio un po’ più propositivo e così si lascia qualche spazio in più. Poi, se non si riesce a vincere, devi portare a casa almeno un punto, ma dipende dal tipo di partita e dall’andamento della stessa. Non faccio paragoni con l’anno scorso, l’unico obiettivo del Lecce è la salvezza e quest’anno ci siamo ancora dentro. Quello che conta è mantenere la categoria. I tifosi? La Curva ci ha sempre spronato, facendoci capire quanto è importante fare di tutto per renderli felici, lo meritano, sia questa gente, sia questa città. Se penso che, dopo un quarto d’ora, il settore ospiti di Frosinone era già esaurito, mi viene la pelle d’oca. Questo ci fa capire quanto tengano a noi, ciò ci dà la carica e l’entusiasmo, una marcia in più in vista delle prossima tre partite”.