EVENTI – Sport, inclusione e tanto divertimento nella tappa leccese di #CampionidiVITA

in foto: Lucchetta e Tapia

Si è svolta mercoledì scorso a Lecce, presso il Teatro Paisiello, la quarta tappa 2024 di #CampionidiVITA, iniziativa di carattere nazionale, promossa, ormai da anni, dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico.

L’obiettivo è di sensibilizzare i giovani delle scuole superiori italiane sui valori importanti come rispetto delle altre persone e delle loro diversità, inclusione e capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione, elementi che si coniugano perfettamente con lo sport e la competizione paralimpica. C’è stato anche spazio per un divertente edu-quiz su tematiche di educazione finanziaria, una delle attività promosse dal Museo del Risparmio, impegnato, da undici anni, a diffondere la cultura finanziaria in modo innovativo, soprattutto tra i più giovani.

Circa 350 gli studenti partecipanti, alla presenza di due campionissimi come Andrea Lucchetta, vincitore di tutto con la nazionale di volley, e Oney Tapia, bronzo ai Giochi paralimpici di Tokyo nel peso e nel disco per non vedenti. Sono intervenuti, tra gli altri, Matteo Cannazza, campione di basket del Team Murgia Special di Santeramo; Oxana Corso, velocista, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra; Alessandra Modenese, direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo.