LECCE – Tuia si congeda dal Salento: “Due anni meravigliosi”. Mercato, piace Fabbian

Dopo una promozione in Serie A e una permanenza nella massima serie, si è chiusa venerdì scorso l’esperienza di Alessandro Tuia con la maglia del Lecce.

Il difensore nativo di Civita Castellana, seppur all’ombra di Umtiti e Baschirotto, quest’anno ha dato il suo contributo scendendo in campo in sette occasioni, sei delle quali da titolare. A tale cifra, si aggiungono anche le 19 presenze collezionate lo scorso anno in Serie B col gol segnato nella gara casalinga contro l’Alessandria.

Il congedo di Tuia affidato ai suoi canali social: “Ci tenevo molto a salutare e ringraziare tutti per questi due anni meravigliosi, partendo dal presidente, ai direttori, al mister, al suo staff, ai fisio, ai magazzinieri, a tutte le presenze che lavorano per la società e, infine, grazie a tutti i tifosi per esserci sempre stati vicini, in casa e in trasferta. Insieme abbiamo raggiunto due obiettivi che potevano essere impensabili all’inizio dei rispettivi campionati. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma spero di poter trovare i valori che ho trovato qui con voi. Grazie Lecce”.

Intanto, gli ultimi rumors di mercato riportano l’interessamento del Lecce per Giovanni Fabbian, centrocampista centrale, ma anche mezzala, classe 2003, di proprietà dell’Inter e, l’anno scorso, in forza alla Reggina in Serie B con cui ha messo a segno ben otto gol e un asist in 37 presenze. Già talentino della Primavera dell’Inter, nel marzo scorso ha anche esordito in nazionale Under 21, giocando 13 minuti nella partita di Reggio Calabria contro l’Ucraina. Nel suo curriculum azzurro anche sei presenze in Under 16, due in Under 17 (entrambe sotto la guida di Daniele Zoratto) 12 in Under 19 con due gol e tre un Under 20 con due gol (entrambe dirette da Carmine Nunziata, uno dei candidati alla successione di Paolo Nicolato alla guida dell’Under 21). Il Lecce starebbe trattando per un prestito quantomeno con diritto di riscatto a proprio favore, mentre l’Inter non sembra schiodarsi dalla volontà di cedere Fabbian in prestito secco.

(foto: A. Tuia, p. Coribello/SalentoSport)