LECCE – Primavera, ingaggiato il versatile Wiktor Gromek dal Burnley

Il Lecce Primavera, campione d’Italia, si arricchisce di un nuovo elemento. Poco fa il club del presidente Saverio Sticchi Damiani ha comunicato il tesseramento del calciatore polacco Wiktor Artur Gromek, proveniente dal Burnley FC, club britannico militante in Premier League.

Gromek gioca nel ruolo di centrocampista centrale e faceva parte della selezione Under 18 del Burnley con due presenze anche in FA Youth Cup, manifestazione simile alla Coppa Italia Primavera vinta, nell’ultima stagione, dalle giovanili del West Ham.

Nato il 18 gennaio 2005, nazionale polacco nell’Under 18 con quattro presenze (oltre a un gettone nell’Under 16), Gromek firma col Burnley due estati fa, proveniente dal Leicester ed è in grado, secondo quanto riporta il sito ufficiale del suo ex club, “di giocare sia come difensore centrale, sia come centrocampista centrale“.

Potrebbe essere, dunque, un elemento in grado di sostituire sia Vulturar, che potrebbe essere aggregato in prima squadra, sia Hasic al centro della difesa giallorossa, giacché lo svedese, risolutore della finale Scudetto contro la Fiorentina, si è appena svincolato dal Lecce e sembra poter esordire nel mondo dei professionisti, quasi sicuramente all’estero.

(foto: W. Gromek, ©sito ufficiale Burnley)