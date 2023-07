BASKET A2/m – Nardò, una novità nei quadri dirigenziali e una conferma in panchina

Altre due novità per l'”Andrea Pasca” Nardò Basket.

Venerdì scorso è stato ufficializzato il nuovo general manager granata che sarà Renato Nicolai, bolognese classe 1963. Dal 2005 docente presso l’Università di Bologna, Nicolai esordisce, come dirigente sportivo, proprio nella sua città, prima col Cus, poi con la Fortitudo. In seguito colleziona le esperienze a Ferrara e a Brindisi, nel periodo più florido dei biancazzurri, caratterizzato dal ritorno in massima serie e da diverse stagioni giocate ad alto livello. Quindi passa a Torino, con cui trionfa nella Coppa Italia 2018, per poi volare a Sassari dove vince la Europe Cup. Ultima parentesi a Torino prima di firmare per Scafati, dove fornisce il suo contributo alla salvezza della scorsa stagione.

Conferma, invece, per la panchina: il coach del Toro sarà ancora Gennaro Di Carlo (in foto), classe 1973, per il secondo anno consecutivo alla guida dei salentini dopo la conquista dei primi storici playoff nel corso della scorsa stagione. “La prossima stagione – afferma Di Carlo – andrà vissuta all’insegna del coraggio per continuare a migliorarsi dopo i brillanti successi sportivi dello scorso campionato e dell’unità d’intenti perché, volendo alzare l’asticella, affronteremo maggiori difficoltà che metteranno a dura prova gli equilibri interni a vari livelli. Le capacità di condividere le problematiche e come risolverle faranno la differenza. Sono molto fiducioso e motivato, non vedo l’ora di cominciare a rivedere i numerosi e calorosi tifosi neretini”.