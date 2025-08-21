LECCE – Trovato il sostituto di Baschirotto: è il tedesco Jamil Siebert

Il difensore centrale che succederà a Federico Baschirotto, passato alla Cremonese, arriva dal Düsseldorf, club di Bundesliga due. Si chiama Jamil Siebert, classe 2002, alto 193 cm, attualmente nazionale tedesco della selezione Under 21, di recente vice campione europea alle spalle dell’Inghilterra.

Nato e cresciuto calcisticamente nel club della sua Düsseldorf, il Fortuna, ha esordito in Bundesliga 2 nel settembre 2020, a 18 anni appena compiuti. Nel 2021/22 l’esperienza in terza serie tedesca con il Viktoria Colonia, ripetuta poi nella stagione successiva, quando trovò più continuità d’impiego, portando a casa 30 presenze con due gol.

Dal 2023/24, Siebert è poi tornato al Fortuna Dusseldorf collezionando 52 presenze, un gol e un assist.

Nell’attuale stagione, il centrale tedesco ha già giocato tre partite, due in campionato e una in Coppa di Germania (lunedì scorso nella sconfitta per 4-2 del Düsseldorf contro lo Schwienfurt). Nelle ultime due stagioni, Siebert ha subito due importanti infortuni: nel 2023/24, rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio, due mesi di stop; sempre nel 2023/24, rottura del tendine di intersezione del retto femorale che lo ha tenuto lontano dai campi da maggio a ottobre 2024.

La società di via Costadura comunica che Siebert sarà oggi a Lecce per le visite mediche, arrivando nel Salento con un volo privato.