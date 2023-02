LECCE – TMW, elogi a Pantaleo Corvino: “A 73 anni non smette di stupire”

Gli splendidi risultati della prima squadra e della Primavera del Lecce stanno suscitando l’interesse di gran parte degli addetti ai lavori che sottolineano la bontà del lavoro condotto dal club presieduto da Saverio Sticchi Damiani e diretto, nell’area tecnica, da Pantaleo Corvino.

Tra i tanti, vi proponiamo l’editoriale a firma di Raimondo De Magistris di tuttomercatoweb.com.

“Più dieci sulla terzultima in classifica, sette punti nelle ultime tre partite. Domenica la vittoria più bella e complicata: 2-1 a Bergamo con l’Atalanta al termine di una partita aggredita e poi difesa, portata a casa nonostante l’errore di un portiere che leggerezza a parte è stato anche il migliore in campo. Il Lecce di Marco Baroni che ieri ha solo sfiorato la Panchina d’Argento in quel di Coverciano è oggi molto vicino alla salvezza grazie a un progetto costruito con pochi soldi e tante idee.

Sette milioni spesi in estate. E il monte-ingaggi più basso del campionato



La scorsa estate la squadra è stata costruita con un una manciata di milioni di euro, meno di sette rientrati in buona parte grazie alle cessioni. E con quello che per distacco era ed è il più basso monte-ingaggio della Serie A: 15 milioni di euro lordi per tutta la squadra. Per capirci: la Juventus paga Vlahovic quanto il Lecce tutta la squadra. Che poi Vlahovic, oltre 70 milioni di euro pagati più di un anno fa dalla Juventus, era lascito a Firenze di quel Pantaleo Corvino che a 73 anni si conferma uno dei migliori talent scout del nostro calcio.

Hjulmand è costato 170mila euro, Joan Gonzalez è arrivato a titolo gratuito



Il miracolo Lecce porta il suo nome e cognome: Pantaleo Corvino. E quando la scorsa estate tutti davano per spacciata la squadra giallorossa non avevano fatto i conti con scommesse che oggi sono certezze e un domani saranno plusvalenze. Prendete Hjulmand, capitano e leader del Lecce: classe ’99, fu pagato 170mila euro due anni fa e a gennaio sono stati rifiutati 11 milioni di euro del Southampton perché in estate varrà ancora di più. O Joan Gonzalez: prelevato un anno e mezzo fa dal settore giovanile del Barcellona, a titolo gratuito, oggi è già nel mirino di tante big, non sono italiane. In autunno è stato blindato con un contratto fino al 2027 e in estate sarà senza dubbio protagonista di un’asta. Oggi sono due dei centrocampisti più interessanti del nostro campionato e Corvino li ha presi quando il Lecce poteva permetterseli addirittura in Serie B.

Anche in estate grandi affari: 280mila euro per Baschirotto, mezzo milione per Di Francesco



Con la promozione, la filosofia del Lecce non è cambiata. In estate sono stati spesi meno di 7 milioni di euro per una campagna acquisti che oggi sta regalando grandi soddisfazioni. Perché Baschirotto, pagato 280mila euro, è oggi attenzionato da Mancini per la Nazionale. E chissà che l’Italia non inizi a pensare presto anche a Federico Di Francesco: costato mezzo milione di euro, l’ex SPAL non s’è mai espresso su questi livelli. I numeri son questi, sembrano quelli di un club che deve prepararsi a un campionato da metà classifica in Serie B e invece parliamo di un Lecce che si prepara non solo a una salvezza tranquilla, ma anche a grosse plusvalenze che permetteranno di alzare l’asticella. Perché poi il punto è sempre lo stesso: certamente il budget è importante, ma è il come spendi o reinvesti i soldi a fare tutta la differenza del mondo. Ceesay (ingaggiato a parametro zero) e Colombo (in prestito dal Milan) si stanno rivelando giocatori da Serie A e si alternano al centro di un attacco che ha in Gabriel Strefezza – la vera stella della squadra – il suo terminale offensivo più importante.

Sì, i terzini sono quelli giusti. E Falcone è tra i migliori portieri della Serie A



Il merito di Corvino è stato quello di affidare a Marco Baroni un gruppo plasmabile. Un gruppo giovane e disposto a praticare le sue idee. La vittoria di Bergamo è stata il manifesto di una squadra che ha pressato finché ne ha avuto, che ha sbloccato il match mordendo la partita e poi l’ha difesa, contro un’Atalanta che può oggi rappresentare modello di riferimento a cui puntare. Le basi sono ottime e non si fermano ai nomi già citati. Wladimiro Falcone, lo scorso anno riserva alla Sampdoria, è oggi uno dei migliori portieri della Serie A. Gendrey e Gallo sono terzini giovani, ma già affidabili. E poi i tanti giovanissimi: a chi si lamenta del fatto (soprattutto la FIGC) che nella Primavera del Lecce ci sono troppi stranieri, la risposta è sempre la stessa: “Costano meno, sono più pronti. Qual è il vantaggio nel puntare sugli italiani?”

Umtiti il grande capolavoro: è costato 200mila euro lordi



Nel calcio in cui ognuno guarda il proprio orticello il Lecce non fa eccezione. Con una differenza: lo fa con gli occhi di chi sa scovare talenti come (quasi) nessun altro. E anche grandi opportunità. Quella riguardante Samuel Umtiti fu etichettata in estate come operazione capolavoro e si sta rivelando tale, un leader campione del Mondo come guida di un gruppo di giovani talentuosi. Un calciatore interamente pagato da un Barcellona che pur di recuperarlo ha deciso di farsi carico di tutte le spese, stipendio compreso. Il Lecce per questa stagione paga solo 200mila euro lordi di stipendio più bonus legati a presenze e salvezza: una vera corvinata, l’ennesima di un direttore sportivo che a 73 anni non smette di stupire”.