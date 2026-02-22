LECCE – Tiago Gabriel: “Bene nella tenuta del campo, ora più cattiveria sulle palle inattive”

Tra i migliori in campo nelle fila giallorosse, Tiago Gabriel ha analizzato con maturità la sfida contro i campioni d’Italia, evidenziando sia i progressi che gli aspetti da correggere. «È stata una prestazione di buon livello, molto simile a quella dell’andata», ha spiegato il difensore. «Abbiamo tenuto bene il campo, anche se forse avremmo dovuto avere una gestione più propositiva per creare grattacapi alla pressione costante dell’Inter. Resta comunque la sensazione di aver giocato i 90 minuti con grande intensità».

L’analisi del centrale si è poi spostata sui dettagli che hanno deciso l’incontro, in particolare le palle inattive: «Sui gol presi dobbiamo sicuramente migliorare la gestione dei calci da fermo. Contro l’Inter è stata una gara complessa, ma è evidente che serva maggiore incisività sulle situazioni inattive, sia in fase difensiva che quando tocca a noi attaccare. Lavoreremo su questo durante la settimana per farci trovare pronti contro il Como».

In chiusura, un pensiero sul suo percorso personale in maglia giallorossa e sull’impatto con il massimo campionato: «Lavoro duro ogni giorno per mantenere il posto e dimostrare di meritare questa categoria. Sono felice della mia esperienza in Serie A e del mio percorso di crescita: da questo campionato abbiamo tanto da imparare e non esiste contesto migliore di questo per permettere a un giovane calciatore di maturare».