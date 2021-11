LECCE – Test con la Primavera a ranghi misti. Domenica riposo per tutti

Test con la Primavera per il Lecce di Marco Baroni, oggi all’Acaya. La partitella si è svolta su tre tempi di mezzora ciascuno, a ranghi misti. Non c’erano i nazionali, ancora in giro per l’Europa per le ultime gare di qualificazione ai Mondiali.

Ieri sera, l’Albaina di Dermaku ha subito cinque reti a Wembley dall’Inghilterra. In campo anche il difensore leccese per circa 70 minuti. Lunedì si chiude con Albania-Andorra. Domani ritorneranno in campo Helgason e Bjarnason in Macedonia del Nord-Islanda. Gara ufficiale anche per la Romania Under 19 contro San Marino (5-0, in porta Borbei e in campo Burnete, che ha segnato un gol).

Oggi hanno lavorato a parte Coda, Bleve, Listkowski, Meccariello e Tuia. Domani riposo, si ritornerà in campo lunedì pomeriggio al Comunale di San Pietro in Lama.