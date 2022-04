LECCE – Tenere alta la concentrazione in un clima di euforia dilagante: la missione di Baroni in vista di Vicenza

Nella settimana che porta all’impegno di sabato a Vicenza, il nemico principale contro cui combattere è la deconcentrazione. In questo, mister Marco Baroni deve essere bravo a tenere la corda tesa sino alle 16 di sabato, quando la sua squadra si giocherà il primo dei due match-point a disposizione per chiudere il discorso promozione.

Attorno alla squadra si respira un clima di euforia, come testimonia la corsa ai biglietti per Vicenza-Lecce e le parole cariche di entusiasmo che si leggono sui social, a cui si aggiungono anche gli attestati di stima dei tifosi del Pisa – e non solo loro – che, con grande sportività, hanno accettato la sconfitta e hanno fatto i complimenti a Coda e compagni.

La squadra, intanto, si è allenata stamani all’Acaya. Allenamento ok per tutti tranne per Faragò, uno dei due marcatori di sabato scorso, che ha interrotto la seduta per via di alcuni problemi muscolari che saranno approfonditi con esami strumentali nelle prossime ore.

Domani, altra seduta al mattino al Via del Mare, prima della quale si presenterà in sala stampa Kastriot Dermaku.

Intanto, il Giudice sportivo ha comminato un’ammenda da duemila euro al Lecce “per avere, suoi sostenitori, al 39′ del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una biglia di gomma”. Sanzione anche per la Spal (1.500 euro). Questi i calciatori squalificati, tutti per un turno: Federico Barba (Benevento), Jacopo Da Riva (Spal), Giulio Donati (Monza), Daniele Donnarumma (Cittadella), Maxime Leverbe (Pisa), Marco Mancosu (Spal). In diffida, tra gli altri, ci entra Antonino Gallo. Gli altri diffidati del Lecce sono Calabresi e Majer.