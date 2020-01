LECCE – Tabanelli a squadra e tifosi: “Ho pianto salutando i compagni. Anche le cose più belle finiscono, importante è quello che rimane”

Si attende solo l’ufficialità della notizia, ma le valigie sono già pronte in direzione Frosinone. Andrea Tabanelli non è più un calciatore del Lecce. A darne la notizia, già trapelata negli ambienti da qualche ora, è lo stesso centrocampista romagnolo, uno degli artefici della doppia scalata dei giallorossi dalla Serie C alla massima serie.

“A volte questo sport è spietato… non guarda in faccia a sentimenti o affetti .. sono stati due anni bellissimi anzi mi voglio sbilanciare i più belli della mia carriera fino ad oggi, non nascondo che ho pianto salutando i miei compagni ma certe volte nella vita ci sono situazioni più grandi di noi; purtroppo anche le avventure più belle prima o poi finiscono ma l’importante è quello che rimane, quello che lasci alla gente, quello che hai saputo trasmettere, quello che ricorderanno tutti ripensando a quella cavalcata fantastica! Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e tutti i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato, mi sono arrivati non so quanti messaggi non riuscirò a leggerli tutti ma vi ringrazio davvero con tutto il cuore! – Ora inizia una nuova avventura e ringrazio il Frosinone calcio per la fiducia riposta in me e spero di ripagarla subito sul campo!”.