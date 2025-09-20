LECCE – Stulic: “Servono più fame e unità, sapremo rialzarci”

Nikola Stulic, ancora a secco di gol dopo tre partite in giallorosso, indica la via per ripartire: più determinazione, più fame e maggiore coesione. «È stata una partita complicata e una sconfitta difficile da accettare contro una diretta concorrente – ha dichiarato – ma dobbiamo continuare a crederci e lavorare duramente. È fondamentale instaurare la giusta connessione di squadra».

Il serbo sottolinea come la sfida con il Cagliari sia stata diversa rispetto a quelle con Milan e Atalanta: «Abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle e loro ne hanno approfittato. Non è colpa di nessuno, dobbiamo solo guardare avanti: ci aspettano ancora 34 partite e dobbiamo pensare a questo».

Stulic riconosce i meriti degli avversari: «In Serie A non ci sono partite facili. I loro centrali difensivi sono forti, serve credere l’uno nell’altro e trovare il giusto feeling di squadra. Dobbiamo essere affamati ogni volta che scendiamo in campo».

La ricetta per reagire è chiara: «Bisogna migliorare nei dettagli, lavorare duro e pensare già alla Coppa Italia. Ripartire subito, dimenticare questa sconfitta e dare il massimo. Sono certo che presto potremo festeggiare con i nostri tifosi, ragionando partita dopo partita».