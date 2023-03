LECCE – Strefezza non si accende, ma non è il solo. Umtiti e Hjulmand, alti livelli: le pagelle

LE PAGELLE DI INTER-LECCE

Falcone 6: Si oppone benissimo a Calhanoglu dopo due minuti, sostanzialmente incolpevole sui due gol. Per il resto, l’Inter non lo impegna quasi mai.

Gendrey 6 – Uno di quelli che ci mette più gamba, almeno nel primo tempo. Rischia il rigore prima su Gosens, poi su Dumfries, mette qualche pezza ma non spinge quasi mai.

Tuia 6: Prova ordinata e dignitosa contro attaccanti di calibro mondiale.

(65′ Romagnoli) 6: Esordio in maglia giallorossa, gioca in maniera diligente anche se, quando entra, la squadra ha già staccato la spina.

Umtiti 6,5: Palcoscenico di livello mondiale per un difensore di livello mondiale. Guida la difesa alzando la voce più di una volta, richiamando qualche compagno impreciso o non proprio in partita. Chiude un numero imprecisato di azioni offensive nerazzurre, ma non può fare miracoli.

Pezzella 5: Promosso titolare, non ricambia la fiducia del mister. Prova confusionaria e a tratti imprecisa. Diversi i cross fuori misura, tranne quello che Hjulmand, a momenti, indirizza alle spalle di Onana. L’azione del secondo gol parte dalle sue parti.

Gonzalez 5,5: Ci mette un pizzico di sfrontatezza, ma poco altro. In ritardo sugli autori dei due gol. Cerca il gol da fuori in uno dei rarissimi tiri verso Onana dei giallorossi.

(82′ Helgason) sv

Hjulmand 6,5: Tampona come può ma non può essere ovunque. Riesce a organizzare una discreta regia e chiama costantemente il pressing alto che i suoi compagni non sempre applicano. Nel finale, sfiora il primo gol con la maglia giallorossa.

Maleh 5: Emblematiche le tre palle perse nel giro di pochi secondi nel recupero del primo tempo. Eppure non aveva demeritato, ma nemmeno incantato. Potrebbe essere utilissimo alla causa Lecce ma deve salire di tono.

(57′ Blin) 5,5: Più dinamico rispetto a Maleh, ma la squadra, nell’ultima mezzora, ha già alzato bandiera bianca.

Strefezza 5: Brutta prova del miglior uomo di Baroni. Poco concentrato, poco efficiente, molto falloso, molto impreciso. Il tecnico, giustamente, lo toglie dopo nemmeno un’ora.

(57′ Oudin) 5,5: Più intraprendente di Strefezza, ma poco altro.

Ceesay 6: Lotta dall’inizio alla fine e su questo aspetto non gli si può dire nulla. Un paio di belle iniziative, tra cui un mancino in diagonale nel primo tempo, ma poco altro. E tante palle perse o difese male.

Di Francesco 5,5: Non si accende quasi mai, eppure sarebbe uno di quelli in grado di smontare difese aggressive e tecniche coi suoi guizzi. Non pervenuto.

(82′ Banda) sv: Pochi minuti e un tiro di rabbia verso Onana. Ha passato una settimana terribile e gli siamo vicini.

All. Baroni 5.5: Opta per Pezzella a sinistra, Maleh e Gonzalez dal primo minuto, ma le due mezzali non fanno filtro, né accompagnano la squadra nelle rare sortite offensive. Conferma Ceesay dal 1′. Dopo il gol del 2-0, i suoi ragazzi si spengono e si arrendono con mezzora d’anticipo. Archiviare San Siro in fretta e testa al Torino.