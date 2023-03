LA CRONACA – Lecce, il cuore non basta. L’Inter fa il pieno con un gol per tempo

Secondo ko di fila per il Lecce, uscito a testa alta ma giustamente sconfitto dal campo dell’Inter per 2-0. Risultato che dunque rispecchia l’andamento della gara del Meazza, dove i giallorossi come con il Sassuolo sono apparsi imprecisi, venendo puniti di fatto dalle due principali occasioni da rete avversarie. In classifica le inseguitrici si muovono ma non vincono, così Hjulmand e compagni mantengono comunque un buon margine.

Baroni cambia qualcosa del suo 4-3-3 dovendo rinunciare allo squalificato Baschirotto, sostituito da Umtiti, ed optando anche per Pezzella e Gonzalez oltre al rientrante Di Francesco. Per Inzaghi solito 3-5-2 e Dzeko preferito a Lukaku in avanti. A fare la partita all’inizio è comprensibilmente l’Inter, che dopo quattro minuti scalda i pugni di Falcone per mezzo di un destro di Calhanoglu da fuori. Dopo un tentativo di Maleh stoppato, il primo tiro in porta giallorosso giunge al 17′ in seguito ad un grande spunto di Ceesay che cerca il jolly dalla distanza, trovando la presa a terra non semplice di Onana. Al ventesimo Dzeko vicino al gol con un colpo di testa su corner al lato di poco. Sette minuti più tardi ancora Calhanoglu dalla distanza, stavolta con molta meno precisione e palla ampiamente sul fondo. Al 29′ l’Inter passa: contropiede velocissimo, appoggio di Barella per Mkhytharian e destro sotto l’incrocio imparabile per Falcone. Reazione salentina affidata al destro da fuori di Gonzalez, alto di non molto sopra la porta di Onana.

Nella ripresa il Lecce prova a metterci un po’ più di brio mancando in precisione e non riuscendo a trovare la via della conclusione. Al contrario, l’Inter raddoppia di fatto alla seconda grande possibilità della sua gara con Lautaro, che fa centro al 53′ appoggiando in gol di piattone il preciso assist di Dumfries. Al 59′ il neo entrato Oudin tenta la conclusione dal limite che, deviata, va larga in corner di non molto. Subito dopo Dzeko si ritaglia lo spazio per la conclusione, ben bloccata a terra da Falcone. Al 71′ è invece Bastoni a provarci dal limite, non trovando la porta. Stesso esito per il tentativo due minuti dopo in tap-in di Di Francesco, che colpisce male al lato il corner basso di Oudin. Tocca a Blin provarci dopo altri cinque giri di lancette, mandando al lato in modo impreciso dopo la buona iniziativa di Di Francesco. Vicino al gol Hjulmand all’ottantatreesimo, il danese colpisce di testa poco al lato il traversone dalla sinistra di Pezzella. L’ultima occasione è ancora giallorossa ed arriva con il destro di Banda al lato in pieno recupero. Si chiude così sul 2-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Torino domenica alle 12.30.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA