LECCE – Sticchi Damiani: “Vogliamo la salvezza sul campo, se ci saranno le condizioni per farlo”. Sul mercato…

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha tenuto compagnia ieri pomeriggio ai tifosi giallorossi con una diretta Instagram in cui si è parlato dell’ipotesi di ripresa del campionato. Non è mancato qualche accenno al mercato anche se è evidente che si tratti di discorsi che hanno un grosso punto interrogativo di fondo. Questi alcuni passaggi.

“VOGLIAMO LA SALVEZZA SUL CAMPO” – “Se ci saranno le condizioni, il calcio dovrà ripartire altrimenti rischia di implodere su se stesso. Noi siamo a disposizione per proseguire il torneo a patto che ci siano le condizioni, che si rispetti la salute degli atleti e che ci siano dei controlli rigorosi. Se bisognerà ritornare in campo perché è utile al sistema, al Paese e al calcio italiano, siamo pronti a farlo e vogliamo raggiungere la salvezza sul campo. Chi parla per convenienze di classifica, non ha capito nulla. Noi non vogliamo approfittare di questa situazione, anche perché sarebbe squallido. Se non si dovesse ripartire, non ci sarebbe una sola ragione giuridica per penalizzare il Lecce e si avrebbe una cristallizzazione della classifica che, a mio parere, dovrebbe preservare tutte e 20 le società di questo campionato”.

“I TIFOSI, IL NOSTRO ORGOGLIO” – “Molti nostri tifosi ci hanno fatto sapere di non essere interessati all’eventuale rimborso dell’abbonamento. Al di là dell’aspetto economico, comunque, prenderemmo in considerazione una scontistica sulla prossima stagione. I nostri tifosi sono fantastici per il loro attaccamento alla società, alla squadra e ai colori sociali”.

MERCATO – “Saponara? C’è un impegno con la Fiorentina per discutere sul riscatto. Barak è qui in prestito, difficile trattenerlo ma un tentativo lo faremo anche perché il ragazzo è entusiasta di Lecce. Deiola, abbiamo già il diritto di riscatto con opzione di controriscatto per il Cagliari. Lapadula sta facendo bene, a fine stagione parleremo col Genoa per tenerlo ancora con noi. Comunque le nostre scelte arriveranno sulla base del progetto tecnico del prossimo anno. Se rimarrà Liverani, con cui ci troviamo benissimo e che ha un contratto col Lecce, gran parte di questi calciatori sarebbe obiettivo di mercato da riconfermare”.