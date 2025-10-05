foto: S. Sticchi Damianiph: Coribello/SalentoSport
LECCE – Sticchi Damiani: “Vittoria per i nostri tifosi, ci hanno dato un’energia straordinaria”
Il presidente Saverio Sticchi Damiani non nasconde la soddisfazione al termine della gara. «È una vittoria che premia un gruppo di lavoro che ha faticato duramente in questi mesi – ha dichiarato il numero uno del Lecce –. Un successo meritato per il mister, il suo staff, i ragazzi e anche per noi dirigenti. In questo avvio di stagione siamo rimasti uniti, sostenendoci a vicenda. È un gruppo sano e dobbiamo continuare su questa strada, quella del lavoro».
Parole di elogio anche per Eusebio Di Francesco: «Come avevo già detto dopo la gara col Bologna, il mister è stato bravo a trovare la giusta quadra tattica. In queste due partite abbiamo concesso pochissimo: un tiro deviato con il Bologna e un colpo di testa al 95’ oggi. Se riusciremo a mantenere questa solidità, saremo già a buon punto. La squadra ha qualità e capacità di ripartire, ma dobbiamo migliorare nella scelta dell’ultimo passaggio».
Infine, un pensiero per i tifosi giallorossi, ancora una volta protagonisti: «Dedico questa vittoria ai nostri sostenitori, che non smettono mai di crederci. Con il Bologna ci hanno spinto fino al pari nel recupero, e oggi, con oltre quattromila presenze al Tardini, ci hanno dato un’energia straordinaria. Questi tre punti sono per loro». (Nuovo Quotidiano di Puglia)