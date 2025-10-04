LECCE – Di Francesco gongola: “Senza voglia e cattiveria non si compete. Sottil può essere determinante”

Il Lecce conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Parma 1-0 grazie al gol di Riccardo Sottil.

Al termine della partita Eusebio Di Francesco ha sottolineato l’importanza della determinazione: “Nel calcio serve voglia e cattiveria agonistica, altrimenti non si compete”. L’allenatore ha elogiato la prestazione della squadra, capace di soffrire e gestire i momenti più complicati, pur ammettendo che si sarebbe potuto chiudere meglio il match. Parole di fiducia anche per Sottil, descritto come un giocatore capace di decidere le gare con le sue qualità nel dribbling: “Può essere sempre determinante”. Di Francesco ha poi parlato della gestione dei giovani, in particolare di Camarda: “C’è un momento per tutto, ma ha già dimostrato di poter incidere entrando a gara in corso”. Soddisfazione anche per Berisha, cresciuto con il passare dei minuti, e per Pierotti, giudicato devastante nelle sue accelerazioni ma ancora da perfezionare nelle scelte finali. Una vittoria che, secondo il tecnico, porta fiducia e conferma il lavoro fatto in allenamento, premiando anche il grande sostegno dei tifosi. (TMW)