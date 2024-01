LECCE – Sticchi Damiani sul Var: “Va disciplinato meglio. Quota salvezza? Meglio non calcolarla”

Intercettato da Tmw prima dell’arrivo nella sede della Lega Serie A a Milano, Saverio Sticchi Damiani ha parlato di arbitri, di format dei campionati e della prossima sfida del Lecce col Genoa, tralasciando il discorso mercato e l’affare Strefezza, dato in conclusione.

“Sulla questione arbitrale ho sempre parlato di regole, alcuni aspetti vanno disciplinati meglio, come per esempio il come e il quando può intervenire il Var. Dobbiamo disciplinarlo in modo più oggettivo possibile, anche rinunciando a farlo intervenire per episodi minimi. Sulla A a 18 squadre? Sono contrario, come tutti e 12 i presidenti delle squadre medio-piccole. Non capisco perché si dovrebbe togliere il sogno alle medio piccole di poter vivere la Serie A. Il Genoa? Questa Serie A è durissima, sarà una partita importante. Non ricordo campionati senza alcuna neopromossa nelle ultime tre di classifica. Ciò significa che il livello si è alzato. Noi abbiamo fatto un percorso importante, ci manca qualche punto ma non sempre per nostra responsabilità, la squadra sta comunque facendo molto bene. Sulla quota salvezza non mi espriimo, ogni volta che la calcoliamo, si alza, quindi non lo facciamo più”.