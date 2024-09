LECCE – Sticchi Damiani: “Una gara che fa chiudere un cerchio. Ora una settimana di lavoro con serenità per tutti”

Alla terza, è arrivato il sorriso in casa Lecce. Finalmente sorridente il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, nel commento sulla gara col Cagliari di ieri sera.

“È una gara che fa chiudere un cerchio. Una partita vinta grazie alla compattezza della squadra, era uno snodo importante dopo l’eccessiva reazione alle due sconfitte iniziali, una partita combattuta sino in fondo in una serata a 30 gradi che rendeva tutto più difficile. È stato un segnale assolutamente significativo da parte dei giocatori della scorsa stagione e dei nuovi, da parte della società, da parte dei nostri tifosi, dello stadio eccezionale come sa essere sempre. Paura quando siamo rimasti in dieci? La paura è stata falcidiata dalle scelte importanti. Il Cagliari si è sbilanciato. La nostra squadra molto compatta ha

preso per mano lo stadio e si è arrivati tutti al gran finale. Il Lecce non è già più ultimo in classifica. E adesso ci aspetta una settimana di lavoro con serenità per

tutti, soprattutto per i giocatori che sono arrivati dal mercato. La pausa ? Serve alla nazionale, ma rischia di condizionare il bisogno delle squadre di ritrovarsi dopo il mercato e restare insieme”.

