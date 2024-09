SERIE D – Coppa Italia: tracolli per Fasano e Nardò. Ok Casarano, Martina e Virtus Francavilla

Va in archivio il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Facile vittoria per il Casarano che, al “Capozza”, liquida agevolmente il Sambiase. Larga vittoria in terra lucana per la Virtus Francavilla che ne rifila cinque al Francavilla in Sinni. Passa di misura il Martina sul Gravina. Debacle casalinga per il Nardò, bucato per cinque volte dalla Fidelis Andria. Comoda affermazione del Matera in quel di Fasano.

Il turno successivo si giocherà il 6 novembre con questi probabili accoppiamenti: Nocerina-Casarano, Virtus Francavilla-Martina, Fidelis Andria-Matera.

CASARANO-SAMBIASE 3-1

RETI: 7′ pt Loiodice rig. (C), 45′ pt Solomon (S), 32′ st Opoola (C), 38′ st Ferrara (C)

CASARANO (4-4-2): Fernandes, Martinenko, Guastamacchia, Rizzo, Pinto, Opoola (37′ st Valentino), Teijo (24′ st Logoluso), Cerutti, Loiodice (44′ st Morsetti), Perez (14′ st Ferrara), Saraniti (24′ st Malcore). All. Laterza.

SAMBIASE (4-3-3): Giuliani, Perri, Frasso C., Strumbo, Morra, Tiveron (28′ st Caporello), Cozza (34′ st Crucitti), Solomon (31′ st Carella), Zerbo, Munoz (19′ st Ferraro), Umbaca (37′ st Cataldi). All. Morelli.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

—

FRANCAVILLA IN S.-VIRTUS FRANCAVILLA 1-5

RETI: 33′ pt Gjonaj (VF), 44′ pt Mbaye (VF), 1′ st Bonavolontà (VF), 11′ st aut. Gentile (VF), 12′ st Diop (VF), 31′ st Pellegrini (FS)

—

MARTINA-GRAVINA 1-0

RETI: 38′ pt Russo

—

NARDÒ-F. ANDRIA 1-6

RETI: 4′ pt, 5′ pt e 26′ st Fantacci (FA), 11′ pt Liurni (FA), 30′ pt Ciraci (N), 47′ pt Da Silva (FA), 5′ st Jallow (FA)

NARDÒ (3-4-1-2): De Luca; Delvino, Gianfreda, Calderoni; Ciracì, Vrdoljak (25′ st Milli), Correnti, De Crescenzo (20′ st Montagna); Gatto (1′ st Orlando), D’Anna; Maletic. All. De Sanzo.

F. ANDRIA (4-2-3-1): Esposito; Rotondi, Graziano, Sirri, De Rosa; Risolo, Cancelli (41′ st Martire); Fantacci (35′ st Babaj), Jallow (13′ st La Monica), Liurni (13′ st Coquin); Da Silva (30′ st Marsico). All. Danucci.

ARBITRO: Giordano di Matera.

—

FASANO-MATERA 0-4

RETI: 8′ pt Sicurella, 19′ pt Pirola, 25′ pt Burzio, 11′ st Napolitano