LECCE – Sticchi Damiani: “Super vigili sul mercato, vogliamo alzare di un gradino il livello della squadra”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani (foto ©Coribello/SalentoSport) è volato a Folgaria per assistere, da vicino, al ritiro precampionato del Lecce di Roberto D’Aversa. Le parole del numero uno giallorosso rilasciate all’ufficio stampa.

“Quando parte la nuova stagione, per me è importante notare i dettagli, come lavora l’allenatore, il suo staff e lo stato d’animo dei calciatori. È un momento cruciale perché si forma il gruppo e noi, quotidianamente, dobbiamo aiutare questo percorso. Le prime impressioni sono buone, il tecnico e lo staff mi sembrano grandi lavoratori e i ragazzi li vedo giustamente stanchi perché svolgono due sedute al giorno. C’è un bellissimo spirito, anche la Primavera sta lavorando bene. Sul mercato noi siamo super vigili con Corvino che lavora stando in sede ma anche andando in giro e con Trinchera che è qui accanto alla squadra. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo alzare di un gradino il livello di questa squadra. L’anno scorso avevamo una squadra piena di esordienti, quest’anno il gruppo ha maturato un anno di esperienza, abbiamo fatto degli innesti funzionali a ciò che dobbiamo fare e cercheremo di rendere la squadra ancora più forte rispetto all’anno scorso. Poi, se basterà o no, dipenderà da diversi fattori, ogni anno vogliamo crescere e diventare più forti. L’affetto dei tifosi fa piacere, è bello incontrare tanti tifosi che vivono qui al Nord ma anche tante persone venute apposta qui dal Salento per stare vicino alla squadra, è un modo diverso di fare una vacanza al fresco vicino alla squadra del cuore, questo affetto lo percepiamo tutto e ce lo teniamo stretto. Non è vero, come dice qualcuno, che la campagna abbonamenti non stia andando bene. Ogni tanto vedo che c’è qualcuno a cui piace inquinare ciò che sta accadendo in questo momento storico in cui c’è un idillio tra squadra e tifoseria. La campagna abbonamenti va bene, abbiamo scelto di spalmare su più giorni la prelazione per evitare file e disagi per i tifosi, e, infatti, non ci sono stati disagi. D’altra parte, è inevitabile che ci sia un trend più lento, magari c’è tanta gente che vuole rinnovare ma cambiare posto, ecco perché abbiamo deciso di ridurre la pausa tecnica e di anticipare di qualche giorni la vendita libera. Il salto di 30 gradi rispetto al Salento non è stato semplicissimo, ma qui si sta bene al fresco, ciò aiuta ad avere le idee più lucide. Speriamo che i 42-43 gradi lasciati nel Salento si trasformino in punti in classifica a fine campionato”.