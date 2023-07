LECCE – Ceduto Romagnoli al Frosinone: la nota del club

Simone Romagnoli è da oggi un tesserato del Frosinone Calcio. Poco fa, l’Us Lecce ne ha comunicato la cessione a titolo definitivo al club ciociaro.

Arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale di riparazione dal Parma, a titolo definitivo, Romagnoli è stato impiegato solo sette volte dall’ex allenatore del Lecce, Marco Baroni, una delle quali da titolare nella gara di Torino contro la Juventus. Il 33enne nativo di Cremona, comunque, ha sempre risposto in maniera positiva alle chiamate del suo ex tecnico, facendo riportare una media voto di 6,20, seppur in pochissime partite disputate.

Il neo difensore giallazzurro ha firmato un biennale. Non sono state comunicate le cifre del trasferimento del calciatore, né dal Frosinone, né dal Lecce. Si tratta della seconda trattativa chiusa tra Lecce e Frosinone dopo quella di Ilario Monterisi, trasferitosi in Lazio a titolo definitivo il 14 luglio scorso. In questo caso, il Lecce si è riservato il diritto del 50% della futura rivendita del calciatore.

(foto: S. Romagnoli nel giorno della presentazione al Lecce, feb. 23)