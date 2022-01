LECCE – Sticchi Damiani: “Stiamo costruendo qualcosa di bello, spero possa rendere orgogliosa la nostra gente”

Il record di 40 punti in 20 partite, toccato del Lecce grazie all’ultima vittoria casalinga contro il Vicenza, è stato celebrato dal presidente Saverio Sticchi Damiani con una nota social.

“Il Lecce, in serie B, non ha mai realizzato nella sua storia 40 punti nelle prime 20 partite. Ci è riuscita una squadra composta da tanti giovani di qualità (e di proprietà) e da alcuni “vecchietti” terribili dai grandi valori, in uno dei tornei più difficili di sempre. Complimenti a chi ha costruito questo gruppo con coraggio, idee e talento ed a chi lo allena con serietà, rigore e competenza. Complimenti anche ai miei soci che, in un momento così complicato, hanno condiviso con me la scelta di non cedere nessuno dei nostri giovani talenti. Non so come andrà a finire questo difficilissimo campionato (con tante corazzate che non hanno badato a spese), ma so che stiamo costruendo qualcosa di bello che spero possa rendere orgogliosa la nostra gente”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph Coribello/SalentoSport)