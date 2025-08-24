LECCE – Sticchi Damiani: “Squadra organizzata e con personalità, ora il Milan con entusiasmo. Prenderemo un centravanti”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha promosso la prestazione dei giallorossi dopo il pareggio ottenuto a Marassi contro il Genoa.

Solidità e personalità. “Ho visto un Lecce assai ben organizzato, corto e attento – ha commentato –. Non abbiamo concesso al Genoa di fare il suo gioco offensivo e, allo stesso tempo, abbiamo creato due buone occasioni. In un ambiente caldo e in una gara difficile, la squadra ha mostrato personalità e messo in campo segnali incoraggianti in vista del campionato”.

Nuovi subito integrati. Sticchi Damiani ha riservato parole di elogio ai volti nuovi arrivati in estate: “Mi sono piaciuti tutti. Si sono calati subito nella logica della squadra, mostrando grande voglia di dare il proprio contributo. Hanno dimostrato di essere già a loro agio negli schemi di Di Francesco”.

Mercato e prospettive. Sul fronte societario, il presidente ha confermato l’arrivo di Sala e l’impegno per completare l’organico con un nuovo attaccante: “Siamo contenti che Sala sia già con noi. Di certo prenderemo il centravanti, sarà un bel Lecce. Corvino, come sempre, saprà fare bene la sua parte”.

Verso il Milan. Il pareggio di Genova, oltre ai punti, porta fiducia: “È un risultato importante sul piano psicologico, anche in vista della sfida di venerdì contro il Milan. Sono convinto che il nostro pubblico esploderà con il solito entusiasmo, come ha già dimostrato con la straordinaria campagna abbonamenti”.