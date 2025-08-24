LECCE – Ufficiale: Alex Sala è un nuovo calciatore giallorosso. I dettagli

Poco fa l’Us Lecce ha comunicato l’ingaggio ufficiale di Alex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001 proveniente dal Cordoba. Si tratta del settimo ingaggio da parte dell’area tecnica salentina durante la campagna acquisti estiva dopo quelli di Chris Owen Kouassi, Francesco Camarda, Matias Perez, Corrie Ndaba, Riccardo Sottil e Jamil Siebert.

Nativo di Barcellona, classe 2001, di ruolo centrocampista centrale, Sala ha mosso i suoi primi passi da professionista nel Girona, entrando nel giro della prima squadra senza, però, esordire in Liga.

Dopo un passaggio al Sabadell, Sala passa al Cordoba nel 2023/24, giocando 33 partite ufficiali con due gol e sei assist. Ottenuta la promozione in Liga2 (la nostra Serie B), si conferma nella scorsa stagione sempre col Cordoba, giocando 37 partite, segnando cinque gol e servendo cinque assist.

Lunedì scorso Sala ha esordito col Cordoba nel nuovo campionato giocando per intero la partita contro lo Sportin Gijon, persa dalla sua ormai ex squadra per 2-1.

La nota del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Álex Sala dal Córdoba CF.

Il centrocampista spagnolo classe 2001, che ha scelto il 6 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due“.