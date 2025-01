LECCE – Sticchi Damiani spiega il ‘no’ al Manchester per Dorgu: “Lusingati, ma ora la priorità è il risultato sportivo”

A margine dell’incontro con gli emissari del Manchester United per parlare di Patrick Dorgu, Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato qualche battuta ai microfoni di Sky.

“L’incontro è andato bene, molto cordiale, per noi è una soddisfazione parlare con il Manchester di un giocatore proveniente dalla nostra Primavera, vuol dire che il percorso del club è notevole e siamo contenti. Abbiamo spiegato che la nostra volontà è cercare di lasciare inalterato l’organico, trattenendo tutti i big tra cui Dorgu. Abbiamo cercato di far capire loro un appuntamento con la storia, si potrebbe raggiungere la terza salvezza consecutiva e pur essendo lusingati dall’interesse del Manchester, ora c’è la priorità del risultato sportivo“.

Vedremo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi o meno sulla questione Dorgu. A occhio, se la richiesta del Lecce è attorno ai 40 milioni e il Manchester offre 30 più eventuali bonus (che dovrebbero far lievitare la cifra a 35), l’affare non sembra molto lontano dall’andare in porto.