ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 19.01.2025

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 19 gennaio 2025.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Simone Carriero (all., fino al 30/01/25)

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE:

BARLETTA: Ammenda di 200 euro; Antonio Dibenedetto (dir., fino al 30/01/25); Francesco Mariani (1); Giovanni Montrone (1)

BISCEGLIE:

BITONTO: Antonio Petitti (1)

BRILLA CAMPI:

CANOSA:

CORATO: Dodou Diaw (all., 1)

FOGGIA INCEDIT: Gianluigi Bevilacqua (1)

GALATINA:

GALLIPOLI:

GINOSA:

MANDURIA:

MOLFETTA:

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI: Vincenzo Carrozzo (dir., fino al 30/01/25); Desiderio Guadalupi (all., fino al 30/01/25)

POLIMNIA:

S. MASSAFRA:

UC BISCEGLIE: Ndiaga Ngom (1); Roberto Farinola (1)

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: Facundo Fernandez (1)

ATL. TRICASE: Geronimo Buttera (1)

CAROVIGNO: Ammenda di 500 euro; Andrea G. De Simone (2); Thomas Lanzillotti (1)

COPERTINO:

GROTTAGLIE: Mahdi Kassab (2)

LEVERANO: Ammenda di 250 euro

MESAGNE: Nicolò Lippo (4)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES: Luca Lorenzo (2)

RS CRISPIANO: Cosimo Miola (dir., fino al 23/03/25)

SAVA: Raffaele Scarci (2); Francesco Gallù (1); Francesco Lotito (1)

TAURISANO:

TERRE ACAYA-ROCA: Giorgio A. Bolognese (1)

TREPUZZI:

V. LOCOROTONDO: Ammenda di 250 euro; Carmine Di Gennaro (dir., fino al 23/03/25)

V. MATINO:

VEGLIE: Mourtalla Diagne (4); Luca Ribezzi (1)