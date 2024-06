LECCE – Sticchi Damiani: “Serie A in maggioranza di proprietà straniere, essere ‘intrusi’ è lo stimolo più grande”

Col successo del Venezia per 1-0 sulla Cremonese, che fa seguito al pareggio a reti bianche dell’andata, sono andati in archivio i playoff di Serie B 2023/24. Il quadro della prossima Serie A è completo. Il Lecce, il Napoli e il Cagliari saranno le uniche squadre del Meridione o dell’Italia insulare davanti a una serie di corazzate, spesso di proprietà di fondi esteri. Proprio su quest’aspetto, è intervenuto ieri il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, con questa breve nota social:

“Salgono in serie A Parma, Como e Venezia (complimenti!), tre città del nord, tre proprietà straniere. La serie A ormai è in maggioranza espressione di “società straniere” e con il Lecce unica squadra sotto Napoli. Stiamo facendo, insieme alla nostra gente, qualcosa che è in totale controtendenza rispetto al calcio moderno e sentirsi quasi degli “intrusi” è lo stimolo più grande per giustificare qualsiasi sforzo per esserci comunque, a modo nostro“