GIOVANILI – A Capurso le finali regionali Allievi e Giovanissimi: Atletico Racale a caccia del titolo U14

Atto finale, questo pomeriggio, dei campionati regionali Giovanissimi Under 14 e Allievi Under 16 che assegneranno i rispettivi titoli di categoria. Unica rappresentante salentina ad aver raggiunto la finale è l’Atletico Racale Under 14, allenato da mister Giuseppe Scorrano, che, alle 15.30, sul neutro di Capurso, sfiderà l’Asd Uniti per Cerignola. Il Racale, in semifinale, ha superato il Soccer Trani vincendo in trasferta e pareggiando in casa; il Cerignola, invece, ha prevalso sul Levante Azzurro. Arbitrerà la finale la sig.ra Lucrezia Loconsole della sezione Aia di Bari.

A seguire, con inizio alle 17.30, la finale Under 16 tra Levante Azzurro e Pro Calcio Bari, diretta dal sig. Luigi Bombini della sezione Aia di Molfetta.