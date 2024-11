LECCE – Sticchi Damiani: “Sentiamo addosso malumore crescente, la gente ci dia una mano sennò è dura”

Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commenta il soffertissimo successo di Venezia e traccia un primissimo bilancio del nuovo corso Giampaolo, chiedendo anche che la tifoseria stia più vicina alla squadra. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Venezia: “Il mister ha potuto lavorare due giorni a ranghi completi e ha voluto toccare pochi concetti, tra cui delle uscite che ci facessero ripartire rapidamente e mi sembra che proprio una di queste ci abbia fatto vincere. Gli ho fatto i complimenti per la lettura della partita ma entrambi sappiamo che c’è ancora tanto da fare“.

Sul clima attorno alla squadra: “Sentiamo addosso un ambiente che esprime malumore crescente, nei primi anni di Serie A era più disponibile a soffrire con noi. In queste ultime quattro gare abbiamo affrontato infortuni, cambio di allenatore e respirato un clima rassegnato e critico e, nonostante tutto, abbiamo raccolto sette punti. Solo una società solida e strutturata può affrontare una simile tempesta e fare tre punti nelle difficoltà, ma questo può accadere per un breve lasso temporale, ecco perché noi dobbiamo lavorare tanto per migliorare l’identità e la forza di questa squadra, ma abbiamo bisogno che la gente ci dia la solita grande mano, altrimenti è dura davvero”.