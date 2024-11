BASKET C/m – Poker di vittorie consecutive, LSB Lecce la spunta anche nel derby contro Monteroni

La Cce La Scuola di Basket Lecce fa suo il derby a scapito di Monteroni e serve il poker di vittorie. I biancazzurri si sono imposti per 80-77 sul parquet amico del “San Giuseppe da Copertino”, in occasione della delle gara valevole per l’ottava giornata del campionato maschile interregionale di serie C Unica.

I ragazzi di coach Michelutti hanno dimostrato freddezza e risolutezza nei momenti chiave di un match giocato punto a punto contro una squadra in salute e ben organizzata. Anche questa volta la forza del collettivo ha fatto la differenza. C’è chi con una palla rubata, un rimbalzo, un tiro libero o un recupero difensivo: tutti hanno dato il loro prezioso contributo nella vittoria che ha consentito alla Cce Lsb Lecce di volare a 12 punti in classifica. I 53 punti messi a referto complessivamente dal trio composto da Ingrosso, Cantagalli e Oundiae è stato il risultato di un grande lavoro di squadra, sia in fase difensiva che offensiva.

I padroni di casa hanno vinto 3 dei 4 periodi mettendo a bersaglio 11 triple. I primi due quarti si sono giocati all’insegna di un sostanziale equilibrio, ma sono i locali a rientrare negli spogliatoi sul +4. Nel terzo periodo però i viaggianti si sono lasciati preferire con un Petrecci in giornata di grazia. All’alba del quarto periodo Monteroni è in vantaggio di un punto sul tabellone luminoso, ma nella fase topica del match i padroni di casa si sono riportati in vantaggio mettendoci grinta e cuore fino al suono dell’ultima sirena.

“Bravi i ragazzi perché ognuno ha fatto bene chi con i canestri chi con i rimbalzi, difesa, chi con una palla recuperata, tiri liberi decisivi. Tutti hanno contribuito a questa vittoria mettendo il loro prezioso mattoncino – spiega a fine gara coach Michelutti -. Siamo soddisfatti di aver conquistato questo derby con le unghie e con i denti, pur sapendo che ci attende davanti un campionato lungo e molto equilibrato. Ad ogni modo nelle ultime gare abbiamo dimostrato cosa fare nei momenti chiave per portare a casa la vittoria. Ed è un aspetto molto importante in una competizione dove ogni gara si gioca punto a punto”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-NP MONTERONI 80-77

(14-13, 41-36, 60-61)

LSB LECCE: Murrone, Renna 2, Cantagalli 18, Ingrosso 14, Ouandie 21, Vidakovic 9, Capoccia, Esposito 5, Dosic, Graziani, Mocavero 9, Laudisa 2. All. Michelutti

MONTERONI: Petrucci 31, Durini 5, Digiacomo 4, Romani 5, Ravelli, Mihajlovic 16, Bjelic 9, Martino, Guido, Arnaldo 3, Galic 4, Marchello. All. Battistini.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 8): Assi Brindisi-Barletta 85-74, LSB Lecce-NP Monteroni 80-77, Francavilla-NM Corato 63-50, AB Potenza-NV Mesagne 76-97, Fasano-Foggia 66-50, F. Trani-Castellaneta 59-78.

CLASSIFICA: Castellaneta 14 – Francavilla 12 – LSB Lecce, Cus Foggia 10 – NP Monteroni, Molfetta, NV Mesagne, assi Brindisi, AB Potenza 8 – Fasano 6 – NM Corato 2 – F. Trani, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (30 nov.-1 dic.): Cus Foggia-Molfetta, NM Corato-F. Trani, NP Monteroni-AB Potenza, NV Mesagne-Assi Brindisi, Barletta-Francavilla, V. Castellaneta-Fasano.