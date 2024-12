LECCE – Sticchi Damiani: “Restiamo sereni e non drammatizziamo. Battere il Genoa e chiudere a 19 punti…”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo il netto ko di Como, invita alla serenità e alla speranza.

“Gara giocata in emergenza con le assenze di tanti infortunati, contro una squadra che ha recuperato tutti i suoi giocatori e che ha meritato di vincere. Di certo non rientrano nei ranghi delle formazioni di bassa classifica. Il Lecce ha dato quello che ha potuto dare nelle condizioni in cui è sceso in campo e il risultato ha ribadito i timori della vigilia. restiamo sereni e non drammatizziamo. Contro il Genoa dovremo recuperare quanti più infortunati possibile per far sì che si smaltisca la doppia sconfitta, quella immeritata con la Lazio e quella col Como. Mi piacerebbe vincere contro il Genoa per chiudere l’andata a 19 punti che è un traguardo di tutto rispetto. Bilancio di fine anno? A Como si è chiuso un anno che ci ha portato una salvezza in anticipo per nulla scontata, chiude un girone di andata nel quale abbiamo dovuto fronteggiare un cambio tecnico, fare i conti con tanti infortuni, ma che ci vede fuori dalla zona rossa”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)