LECCE – Giampaolo: “Fatto quello che abbiamo potuto fare, nulla da rimproverare ai ragazzi”

A Dazn parla Marco Giampaolo che afferma di non aver nulla da rimproverare al suo Lecce.

“Il Lecce ha fatto quello che poteva non lesinando energie, impegno. Ho poco da rimproverare, gli errori fanno parte delle difficoltà del momento. I ragazzi si sono sacrificati, qualcuno in un ruolo non proprio suo. Il Como ha tanta qualità, sa giocare, fa correre, crea occasioni, ha altre caratteristiche rispetto a noi. Avevo detto ai calciatori su quali binari si sarebbe svolta la partita, noi abbiamo cercato di creare opportunità sulle ripartenze, rubando palla per essere pericolosi ma dipende anche da quante corse devi fare per recuperare palla e poi, se spendi tante energie per recuperarla, perdi lucidità quando hai il possesso. Abbiamo perso tanti palloni su disimpegno o sulle seconde palle dove loro hanno tre giocatori fortissimi tra le linee e Cutrone, sono bravi e non sprecano un pallone. Si ha un grosso dispendio energetico, superiore a quanto si dovrebbe quando si incontrano certe squadre che ti fanno correre. Rebic e Krstovic insieme? Possono anche giocare qualche partita insieme ma possiamo permettercelo solo quando avremo degli equilibri consolidati. Ora tra adattamenti e aggiustamenti, certe cose diventano forzature e rischi di prestare il fianco all’avversario. Le partite devi cercare di tenerle in piedi sino alla fine, dopo il secondo gol la strada è stata tutta in salita e lo abbiamo preso quando stavo per fare un cambio. Se non l’avessimo preso, magari, chissà. Si può tentare qualcosa di più offensivo ma a 10-15 minuti dalla fine, perché la squadra non ha equilibri consolidati. Dovevamo fare una partita superlativa, i ragazzi hanno fatto ciò che potevano”.