LECCE – Sticchi Damiani: “Mi spiace, volevamo fare un regalo di Natale ai tifosi. Mercato? Non ci tireremo indietro”

Una prova, quella del Lecce contro la Lazio, che ha reso orgoglioso tutti, in primis il presidente Saverio Sticchi Damiani.

“Nel secondo tempo ci abbiamo messo tutta la voglia del gruppo, aver raggiunto il pareggio in inferiorità numerica ed essere andati a pochi centimetri dal gol al 94′ contro una corazzata come la Lazio, è qualcosa che deve farci riflettere. L’arbitro? Stasera eravamo in profonda inferiorità numerica. Volevamo fare un regalo di Natale ai nostri tifosi, mi spiace per i ragazzi e per mister Giampaolo che aveva preparato la partita sulla voglia e sui sacrifici straordinari di tutto il gruppo. Morente? Gol straordinario, il secondo consecutivo, sono felice per lui, è un ragazzo di sicuro affidamento, ha un potenziale interessante. Ma non voglio parlare dei singoli, perché farei torto a chiunque. Dispiace per l’espulsione, in undici saremmo stati ancora più pericolosi. Mi fa piacere che il pubblico abbia colto l’impegno, mi sembra che tutte le componenti si stiano compattando bene per la seconda parte di campionato. Questa squadra ha qualità, sia tecniche, sia morali, in una piazza che dà spettacolo, con un allenatore bravo. Mercato? Se c’è da fare qualcosa non ci tireremo indietro“.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)