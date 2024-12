LECCE – Berisha: “Grande partita, deluso solo per il risultato. Sono in crescita, daremo tutto per la salvezza”

Il migliore in campo del Lecce contro la Lazio. Medon Berisha ha parlato in sala stampa della sfortunata prova della sua squadra, sconfitta solo nel finale di tempo.

“Personalmente sono in crescita, il mister mi dà fiducia e cerco di ripagarla. Abbiamo giocato una grande partita, nonostante fossimo in inferiorità numerica. Sono deluso solo per il risultato. La mia sostituzione? Nessun problema fisico, sulla scivolata sono caduto male e per un po’ ho perso il fiato. Fisicamente sto molto bene e sto guadagnando minutaggio. Voglio continuare a giocare per fare esperienza. Abbiamo fatto vedere a tutti che siamo forti anche con un uomo in meno. Daremo il massimo per ottenere la salvezza“.