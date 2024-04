LECCE – Sticchi Damiani sul caso Almqvist: “L’arbitro doveva fermare il gioco, o magari anche gli avversari…”

Con un applauso ironico verso alcune scelte arbitrali, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha manifestato tutto il suo disappunto verso la condotta dell’arbitro Massimi di Termoli.

“Dobbiamo voltare pagina, è stata una partita sfortunata e gli episodi ci sono andati contro. La squadra c’era, poteva andare meglio in qualche occasione, come in quelle di Gonzalez. Polemiche? Si perdono solo energie, in questo modo. L’applauso? È stato un momento di sfogo. Ci siamo dati una linea da seguire contro un avversario così forte. Certo, l’arbitro doveva fermare il gioco, visto che Almqvist era per terra con un colpo alla testa, o, se non ci arrivava l’arbitro, ci potevano arrivare anche gli avversari, visto che il Lecce si era comportato così più volte coi milanisti. La squadra ha mostrato qualcosa di interessante, siamo tranquillamente in corsa per la salvezza. Preoccupiamoci solo di noi stessi per proseguire fiduciosi il nostro viaggio. I tifosi? Sono sempre straordinariamente encomiabili, sua sul nostro campo, sia in giro per l’Italia”.