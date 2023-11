LECCE – Social Football Summit, Corvino premiato come “Football Manager of the Year”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è stato premiato da Italia Fortune come “Football Manager of the Year” nell’ambito del Social Football Summit, svoltosi il 21 e 22 novembre a Roma.

La motivazione: “Reclutamento di giocatori promettenti, gestione strategica del mercato, scelte oculate e lungimiranti: questi gli ingredienti del successo del Responsabile dell’area tecnica dell’Us Lecce”.

Il Social Football Summit è nato nel 2018 e continua ad essere il primo ed unico evento B2B internazionale in Italia sulla Football Industry. Per B2B si intende “business-to-business”, ossia una serie di relazioni che un’impresa detiene con clienti professionali o con altre imprese, collocate in punti diversi della stessa attività produttiva. Il SFS, si legge sul sito ufficiale, “è un’importante occasione di condivisione di contenuti innovativi, di formazione e di networking, grazie alla partecipazione di professionisti, executives e decision makers in rappresentanza di istituzioni, federazioni, leghe, club, brand, media, aziende, startup e PMI”.