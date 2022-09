LECCE – Serpentina irresistibile, golaço del Primavera danese Patrick Dorgu: il video

Patrick Dorgu, esterno difensivo sinistro del Lecce Primavera e nazionale danese under 19, ha segnato un super gol nella partita giocata sabato scorso contro il Montenegro. Ricevuta palla poco fuori l’area di rigore, Dorgu si è lanciato in una serpentina inarrestabile, facendo fuori il primo difensore con lo stop orientato col sinistro; quindi, con un dribbling secco, si è infilato tra altri tre difensori per poi presentarsi davanti al portiere, metterlo a terra con una finta e depositare il pallone in rete. Un gol di pregevolissima fattura per il talento 2004 scoperto da Corvino e prelevato dal Nordsjaelland in estate.

Qui il video: