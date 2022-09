CASARANO – Settore ospiti del “Fanuzzi” limitato, la protesta di Maci: “Decisione mortificante e ingiusta”

A due giorni dalla partita di Brindisi, il presidente del Casarano, Giampiero Maci, contesta ufficialmente la decisione della Prefettura di Brindisi che ha limitato a cento unità la capienza del settore ospiti.

«Quella che è stata presa è una decisione mortificante e ingiusta, che testimonia l’esistenza di un problema serio, che deve essere immediatamente affrontato nelle sedi opportune e che deve coinvolgere tutti gli attori protagonisti. Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo fatto tanto per riaprire gli stadi, dopo due anni di restrizioni, e leggere certi provvedimenti è inaccettabile. Soprattutto in luoghi, dove ci sono strutture che permettono un’agevole gestione dell’ordine pubblico, come allo stadio “F. Fanuzzi” di Brindisi. Una scelta che penalizza la nostra tifoseria, oramai sempre stigmatizzata e ingiustamente attaccata, non possiamo accertarlo, anche in virtù del nostro impegno, mirato a riportare i tifosi al nostro fianco, come dimostrato già ampiamente, nel primo appuntamento in casa. È una decisione che ci lascia profondo rammarico. Io capisco tutto, ma se non si è in grado di garantire l’ordine pubblico il problema è profondo e va affrontato a livello istituzionale, politico e con il coinvolgimento delle leghe e di tutte le società. Queste decisioni, rischiano di allontanare sempre di più le persone dagli stadi e di svilire l’impegno quotidiano di presidenti e società».