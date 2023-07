SERIE A – Si parte contro la Lazio, si chiude a Napoli: il calendario del Lecce 2023/24

Ufficializzati poco fa i calendari della prossima stagione di Serie A che partirà il 20 agosto 2023 e si chiuderà il 26 maggio 2024.Il format è quello utilizzato nella scorsa stagione, ossia il calendario asincrono, come succede in Premier League da anni. Quest’anno, ovviamente, si andrà dritti senza la lunga sosta di novembre-dicembre per via dei Mondiali.

La prima giornata del campionato 2023/24: Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari, Udinese-Juventus.

Il calendario del Lecce:

GG 01 AND. 20 ago. Lecce-Lazio

GG 02 AND. 27 ago. Fiorentina-Lecce

GG 03 AND. 3 set. Lecce-Salernitana

GG 04 AND. 17 set. Monza-Lecce

GG 05 AND. 24 set. Lecce-Genoa

GG 06 AND. 27 set. Juventus-Lecce

GG 07 AND. 1 ott. Lecce-Napoli

GG 08 AND. 8 ott. Lecce-Sassuolo

GG 09 AND. 22 ott. Udinese-Lecce

GG 10 AND. 29 ott. Lecce-Torino

GG 11 AND. 5 nov. Roma-Lecce

GG 12 AND. 12 nov. Lecce-Milan

GG 13 AND. 26 nov. Verona-Lecce

GG 14 AND. 3 dic. Lecce-Bologna

GG 15 AND. 10 dic. Empoli-Lecce

GG 16 AND. 17 dic. Lecce-Frosinone

GG 17 AND. 23 dic. Inter-Lecce

GG 18 AND. 30 dic. Atalanta-Lecce

GG 19 AND. 7 gen. Lecce-Cagliari

—

GG 1 RIT. 14 gen. Lazio-Lecce

GG 2 RIT. 21 gen. Lecce-Juventus

GG 3 RIT. 28 gen. Genoa-Lecce

GG 4 RIT. 4 feb. Lecce-Fiorentina

GG 5 RIT. 11 feb. Bologna-Lecce

GG 6 RIT. 18 feb. Torino-Lecce

GG 7 RIT. 25 feb. Lecce-Inter

GG 8 RIT. 3 mar. Frosinone-Lecce

GG 9 RIT. 10 mar. Lecce-Verona

GG 10 RIT. 17 mar. Salernitana-Lecce

GG 11 RIT. 30 mar. Lecce-Roma

GG 12 RIT. 7 apr. Milan-Lecce

GG 13 RIT. 14 apr. Lecce-Empoli

GG 14 RIT. 21 apr. Sassuolo-Lecce

GG 15 RIT. 28 apr. Lecce-Monza

GG 16 RIT. 5 mag. Cagliari-Lecce

GG 17 RIT. 12 mag. Lecce-Udinese

GG 18 RIT. 19 mag. Lecce-Atalanta

GG 19 RIT. 26 mag. Napoli-Lecce

CALENDARIO COMPLETO SERIE A 2023/24

Le date, poi, saranno soggette a variazioni dopo la comunicazione degli anticipi e dei posticipi televisivi per ogni giornata.