LECCE – Avvio in salita, ma calendario abbastanza equilibrato. Marzo mese decisivo

Anche quest’anno, il calendario (QUI) del Lecce sembra abbastanza equilibrato, seppur l’inizio non sia agevole contro Lazio e Fiorentina in serie. Primo scontro salvezza alla terza con la Salernitana, poi Monza e Genoa prima di Juventus (nell’infrasettimanale) e Napoli. A seguire, il trittico Sassuolo-Udinese-Torino con la pausa nazionale tra la prima e la seconda. Novembre comincia forte con la Roma all’Olimpico e il Milan al Via del Mare, prima della sosta nazionale e della visita a Verona in casa dell’ex Marco Baroni. Trittico tutto da giocare a dicembre con Bologna in casa, Empoli fuori e Frosinone in casa; prima di Natale, trasferta a San Siro in casa Inter; chiusura di 2023 ancora in Lombardia, stavolta sul campo dell’Atalanta. Il girone d’andata si chiuderà il 7 gennaio in casa col Cagliari.

La prima di ritorno coincide con la prima d’andata e il Lecce sarà ospite della Lazio all’Olimpico prima di ricevere la Juventus al Via del Mare. Gennaio si chiude con la trasferta a Marassi in casa Genoa. Fiorentina in casa, poi ancora una doppia trasferta a Bologna e Torino sponda granata a febbraio, prima di ricevere i vice campioni d’Europa dell’Inter nell’ultima di febbraio. Marzo sarà un mese di scontri diretti, a partire dalla trasferta di Frosinone, dalla gara casalinga contro il Verona e dalla trasferta all’Arechi di Salerno. Quindi, Roma in casa e Milan fuori, una doppietta ad alto tasso di difficoltà. Dal 14 aprile comincerà un mese di altri scontri diretti consecutivi: Empoli in casa, Sassuolo fuori, Monza in casa, Cagliari fuori e Udinese in casa. Da questo ciclo, il Lecce dovrà trarre il massimo, perché, le ultime due, sono due gare abbastanza ostiche: in casa contro l’Atalanta e chiusura al Maradona col Napoli.

(foto: Lecce-Lazio del 4 gennaio: sarà la gara d’apertura 2023-24 – ph. Coribello/SalentoSport)